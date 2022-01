Covid-19 : l'Écosse va lever la majorité de ses restrictions

À partir de lundi prochain, la quasi-totalité des restrictions seront levées en Écosse. Nicola Sturgeon a annoncé la bonne nouvelle au Parlement écossais hier.

Le nombre de personnes infectées reste élevée, mais les nouvelles contaminations chutent depuis deux semaines. "Nous avons passé le cap de la vague Omicron ", a annoncé hier la Première ministre Nicola Sturgeon au Parlement écossais. "Les doses de rappel combinées à la bonne volonté des Ecossais qui ont adapté leur comportement pour aider à ralentir la transmission et les restrictions introduites en décembre. Tout cela a eu des effets sur la vague Omicron ".

Dès lundi, les Écossais pourront de nouveau aller en boîte de nuit, ils ne devront plus respecter la distanciation sociale et pourront se réunir à plus de trois par foyer. Malgré un optimisme affiché, Nicola Sturgeon appelle les Ecossais à la prudence. Le masque dans les lieux publics en intérieur va rester obligatoire et le télétravail recommandé quand cela est possible.

L'Angleterre va aussi assouplir ses restrictions

De son côté, le ministre de la Santé britannique, Sajid David, a annoncé hier son intention d'assouplir les restrictions en Angleterre dès la semaine prochaine. Depuis quatre jours, le nombre de nouvelles contaminations au Royaume-Uni se situe autour des 100 000 cas, après avoir atteint plus de 200.000 début janvier.