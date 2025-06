Conflit au Proche-Orient : la Russie procède à des évacuations d'Iran et suspend le travail de son consulat

Après le déclenchement du conflit entre Israël et l'Iran, la Russie a annoncé avoir évacué certains de ses citoyens de la République islamique et d'avoir suspendu le fonctionnement de son consulat à Téhéran sans avoir indiqué de date pour sa reprise.

La Russie a annoncé dimanche avoir procédé à l'évacuation de certains de ses citoyens d'Iran et suspendre le fonctionnement de son consulat à Téhéran après les frappes israéliennes sur le pays, suivies de bombardements iraniens sur Israël.

Les autorités avaient recommandé dès vendredi aux Russes de s'abstenir de se rendre en Iran et en Israël

"En raison de la situation actuelle, le service consulaire de l'ambassade suspend temporairement ses activités. La reprise des services consulaires sera annoncée ultérieurement", a indiqué l'ambassade russe sur Telegram. La ministre de la Culture, Olga Lioubimova, a de son côté annoncé que la Russie avait procédé dimanche à l'évacuation des musiciens du grand orchestre symphonique Piotr Tchaïkovski, qui se trouvaient en Iran.

"Les musiciens (...) ont traversé la frontière azerbaïdjanaise. Hier, l'équipe de tournage de Fiodor Bondartchouk a quitté l'Iran par le même itinéraire", a-t-elle indiqué sur Telegram, en référence à ce réalisateur et acteur russe. Les autorités avaient recommandé dès vendredi aux Russes de s'abstenir de se rendre en Iran et en Israël. L'agence de l'aviation civile, Rossaviatsia, a ordonné aux compagnies russes de ne plus assurer de vols vers ces pays, et de ne pas survoler les espaces aériens israélien, jordanien, irakien et iranien, pour l'heure jusqu'au 26 juin.

Israël a lancé une attaque d'une ampleur sans précédent menée depuis vendredi matin sur des sites militaires et nucléaires de l'Iran, avec l'objectif affiché d'empêcher la République islamique d'obtenir l'arme nucléaire. En riposte, l'Iran a tiré depuis plusieurs salves de missiles sur Israël.

Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays est allié avec l'Iran mais maintient des relations avec Israël, a condamné les frappes israéliennes, s'inquiétant d'une "dangereuse escalade" au Moyen-Orient.