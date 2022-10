Chine : des fossiles vieux de 440 millions d'années remettent en cause nos connaissances

En Chine, des fossiles de poissons vieux de 440 millions d'années ont été découverts, une trouvaille qui permet de combler certaines des principales lacunes sur la manière dont des poissons ont évolué vers l'espèce humaine. Ce petit poisson préhistorique à mâchoire est le plus ancien jamais découvert à ce jour.

Un nouvel ancêtre de l'Homme

Cette découverte est exceptionnelle et remet en cause toute l'évolution des vertébrés, humains compris. Le fossile découvert en Chine est l'ancêtre de l'Homme et de toutes les créatures dotées d'un squelette osseux. L’Homme ne descend donc pas d’une sorte de requin primitif comme on le croyait jusque-là, mais plutôt d’un poisson plus modeste doté de vertèbres et d'un squelette. Un poisson étrange avec une "armure" osseuse externe et plusieurs paires d’épines de nageoires qui ne ressemble à aucune espèce actuelle.

"Avec cette découverte, on se rend compte que l’évolution des vertébrés à mâchoires est beaucoup plus précoce que ce que nous imaginions dans le passé, explique Zhu Min, responsable de l'équipe de recherche. "Ces fossiles sont de tous nouveaux types qui nous permettent de savoir à quoi ressemblaient les premières mâchoires !"

Depuis dix ans maintenant les scientifiques chinois explorent ce site de Chongqing situé dans le sud-ouest du pays et qui révèle ces secrets année après année. Ce nouveau poisson nommé Fanjingshania est antérieur d'environ 15 millions d'années aux précédents fossiles de poisson découverts jusque-là.