Buckingham Palace dévoile le nouveau monogramme royal de Charles III

Qui dit nouveau roi, dit nouveau monogramme. Le lundi 26 septembre dernier, Buckingham Palace a dévoilé l'emblème de Charles III, récemment proclamé monarque britannique. Une semaine après les funérailles de la reine Elizabeth II, le Royaume-Uni a donc découvert le blason de son nouveau roi qui sera présent sur les documents royaux et d'État, les boîtes aux lettres ainsi que les bâtiments du gouvernement. Le monogramme royal, qui est propre à chaque monarque, reprend les éléments du souverain. Et celui-ci, comme le veut la tradition, n'échappe pas à la règle.

La couronne, symbole éternel de la royauté

Réalisé par le College of Arms, il représente deux lettres dorées enchevêtrées : le C qui fait référence à "Charles" et le R pour le mot latin "Rex", qui signifie roi. Celles-ci sont placées en-dessous de la couronne de Saint-Edouard, l'un des joyaux les plus emblématiques de la monarchie britannique. Au centre, le chiffre romain III est visible et renvoie au nom choisi par le monarque arrivé depuis peu sur le trône. Si le monogramme de Charles est utilisé officiellement pour le Royaume-Uni, de son côté, l'Écosse a validé une version pour son pays. Celui-ci a été approuvé par le roi d'Armes Lord Lyon, le dernier des Grands Officiers d'État d'Écosse. Pour cette version, la couronne de Saint-Edouard a simplement été remplacée par la couronne des Stuart.

© BUCKINGHAM PALACE / AFP

Crédit photo : Le monogramme officiel de Charles III utilisé dans tout le Royaume-Uni, exception faite de l'Écosse. BUCKINGHAM PALACE / AFP

Des changements dans le quotidien des Britanniques

Si ce nouveau monogramme vient apporter des changements dans la vie quotidienne des Britanniques, ce n'est pas le seul que connaît le royaume dernièrement. La proclamation du nouveau roi avait déjà entraîné le changement de l'hymne national, chanté désormais

dans la version masculine "God Save The King". En ce qui concerne les billets anglais, ils devraient changer d'ici au courant de l'année 2024, pour y voir apparaître le nouveau visage du roi. Quant aux courriers floqués du nouvel emblème de Charles III, ils ont d'ores et déjà commencé à sortir du palais de Buckingham.