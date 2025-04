«C'est quand même une grande émotion» : les premiers fidèles se sont recueillis sur la tombe du pape François

Quelques heures après les obsèques du pape François, les premiers fidèles ont pu se recueillir ce mardi matin sur la sépulture du souverain pontife, qui s'est éteint lundi à l'âge de 88 ans. Europe 1 les a rencontrés.

Moins de 24 heures après les funérailles du pape François, les premiers fidèles ont pu venir se recueillir ce dimanche matin sur le tombeau du souverain pontife, dans la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Europe 1 a pu aller à la rencontre des premiers fidèles ayant eu l'opportunité de l'approcher.

"J'ai été l'un des premiers à aller sur la tombe du pape, donc c'est quand même une grande émotion. En tout cas, on voit le recueillement de tous ces pèlerins et ça fait plaisir. C'était vraiment l'occasion de montrer l'unité de notre Église catholique", confie au micro d'Europe 1 un Français ayant fait spécialement le déplacement à Rome pour dire adieu au souverain pontife.

"Je me sens vraiment reconnaissante et bénie"

"J'ai pu voir sa tombe, c'est très émouvant", ajoute un peu plus loin une jeune française. "Il y a un parcours, c'est très bien organisé, c'est-à-dire qu'ils demandent aux gens d'être en file indienne et on a un pas assez lent, donc on a le temps de quand même pouvoir se recueillir 2-3 secondes et après de continuer son chemin. Les gens sont dans le recueillement donc c'est bienveillant", explique-t-elle.

Un peu plus loin, ces fidèles viennent d'Espagne. "Je me sens vraiment reconnaissante et bénie d'avoir eu l'opportunité de partager ce moment. Et ce qui m'a marqué, c'est la simplicité de la tombe, à l'image de l'humilité qu'il a toujours eu durant sa vie", conclut l'une d'entre elles. Et pas de doute : ils seront encore nombreux à venir sur la tombe du pape François dans les prochains jours, pour lui rendre un ultime hommage.