Canada : Trudeau a enfreint la loi sur les conflits d'intérêts dans l'affaire SNC-Lavalin

S'il a toujours nié avoir mal agi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a enfreint la loi sur les conflits d'intérêts dans l'affaire SNC-Lavalin, selon le commissaire aux conflits d'intérêts et à l’éthique, Mario Dion, qui publie ce rapport à quelques mois des élections législatives.

La polémique relancée autour de Trudeau ?

Selon ce rapport, Justin Trudeau a tenté de faire pression sur son ex-ministre de la Justice dans une procédure judiciaire visant la société SNC-Lavalin. Ce rapport, rédigé par un haut-fonctionnaire indépendant relevant du Parlement, risque de relancer la polémique sur ce scandale qui a secoué le gouvernement libéral de Justin Trudeau en début d'année.

Le Premier ministre canadien et son entourage avaient été accusés par l'ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, qui est également procureure générale, d'avoir exercé sur elle des pressions "inappropriées" pour éviter un procès criminel au géant de l'ingénierie SNC-Lavalin, ce qu'elle a refusé de faire.

Un comportement "à l'encontre des principes constitutionnels"

"La position d'autorité dont bénéficient le Premier ministre et son Cabinet ont servi à contourner, à miner et finalement à tenter de discréditer la décision de la directrice des poursuites pénales ainsi que l'autorité de Jody Wilson-Raybould", a estimé dans un communiqué Mario Dion, commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.

L'entourage de Justin Trudeau a ainsi "demandé de façon irrégulière à la procureure générale de tenir compte d'intérêts politiques partisans dans cette affaire, ce qui va à l'encontre des principes constitutionnels bien établis encadrant l'indépendance du poursuivant et la primauté du droit", précise le communiqué.