Cameroun : rumeurs de décès, disparition des radars... Que se passe-t-il avec le président Paul Biya ?

De la pure imagination ? Depuis plus d'une semaine, des rumeurs sur l'état de santé de Paul Biya, le président du Cameroun, alimentent les spéculations sur le plus vieux dirigeant élu en exercice au monde, allant même jusqu'à annoncer sa mort.

Aucune apparition publique depuis un mois et demi

Le président du Cameroun, âgé de 91 ans, s'est absenté de la scène publique depuis son départ de Pékin début septembre. Il n'a pas participé à la dernière Assemblée générale de l'ONU à New York ni au dernier sommet de la Francophonie à Paris début octobre.

Face aux bruits de couloir, le gouvernement camerounais a dénoncé, dans un communiqué daté du 8 octobre, les "quelques personnes malveillantes [...] qui ont entrepris de faire croire que le président de la République serait gravement malade, voire passé de vie à trépas" et a rassuré sur "l'excellent état de santé du chef de l'État qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing". La présidence a également condamné "les comportements qui abusent de la liberté d'expression pour tenter de troubler l'opinion nationale et internationale".

Interdiction d'évoquer sa santé

Et ces derniers jours, le gouvernement camerounais est allé plus loin en interdisant "formellement" aux médias d'évoquer sa santé, dans une note ministérielle adressée aux gouverneurs régionaux, indiquant que les débats sur son état de santé "relèvent du domaine de la sécurité nationale".

Les rumeurs sur la santé de Paul Biya ne sont pas nouvelles et peuvent s'expliquer par son âge avancé et par le fait qu'il n'apparaît plus que pour de rares discours télévisés et péniblement énoncés. Réélu en 2018 pour un septième mandat consécutif, Paul Biya préside le Cameroun depuis plus de 41 ans.