INEDIT - «Les Africains en sont fiers» : à Yaoundé, Yannick Noah fait le bonheur des Camerounais

Après avoir connu le succès très jeune sur les cours de tennis et au-delà, Yannick Noah a changé, il a mûri une longue réflexion sur le sens de la célébrité. Et s'est lancé dans l'humanitaire, notamment aux côtés de sa mère. Sa vie se partage aujourd'hui entre la France et le Cameroun. "En Afrique, on peut vivre les deux : on peut être pauvre et être fier de l'être. Ce contraste est intéressant. Ce n'est pas une fatalité d'être pauvre en Afrique. Mais il y a des référents comme Yannick et d'autres idoles qui font rêver et apportent le bonheur et le sourire", commente Seka, le directeur du "Village Noah" situé à Etoudi, un quartier du nord de Yaoundé. C'est dans les rues de cette ville, au milieu des ghettos, que l'ex-champion de tennis français a emmené l'équipe d'Europe 1 pour le tournage du podcast "Yannick Noah, entre vous et moi".

"Vous avez constaté, quand on était en voiture, que les gens le saluaient parce qu'il représente quelque chose pour la nation, pour le peuple et le continent africain. Et lui, en échange, il fera tout pour aider, booster, conseiller et apporter sa pierre à l'édifice de la construction de cette nouvelle Afrique", se réjouit le directeur du village au micro d'Europe 1 en parlant de Yannick Noah.

Si le vainqueur de Roland-Garros "ne peut pas faire le grand saut dans un océan de problèmes", il essaye tout de même d'apporter son aide à son niveau. Il le fait en étant accompagnateur de projets, en développant une activité ou simplement avec un sourire. "Les Africains en sont fiers et sont très contents là-dessus", conclut Seka.

Président du Conseil d'administration du FC Vent d'Etoudi

Déjà chef du village d'Etoudi, un quartier de Yaoundé, depuis 2012, Yannick Noah est depuis devenu le président du conseil d'administration du FC Vent d'Etoudi, un club mythique. "Ces derniers temps, ils n'avaient pas la possibilité de jouer parce que le stade n'était pas en état. On m'a proposé d'être président d'honneur et j'ai accepté évidemment", détaille le chanteur. Mais l'ancien champion de tennis veut aller plus loin et souhaite faire plus que remettre le terrain en état.

"Les jeunes qui sont là, ils savent que le terrain n'était pas en état. Il y avait des trous, des déchets et les gens passaient sans arrêt", déplore Yannick Noah. Pour commencer, ils vont s'occuper des caniveaux et de la tribune principale qui sera couverte."L'idée est de faire en sorte que la communauté possède un stade, dont elle soit fière. On va s'occuper du sportif, bien entendu, mais dans un second temps. C'est la première fois que je suis président et je peux dire que ce n'est pas fini. On a beaucoup d'ambition à Etoudi", prévient Yannick Noah au micro de Jacques Vendroux. Le FC Vent d'Etoudi a donc des chances de connaître une seconde vie grâce à son nouveau président.

