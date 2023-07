Collines, verdure, tennis... Bienvenue dans le village de Yannick Noah au Cameroun où se trouve Kylian Mbappé

Accueilli comme une véritable rock star, Kylian Mbappé se trouve en ce moment au Cameroun, pays de naissance de son père, Wilfried, au profit d'œuvres de charité. Ce vendredi matin, il a visité l'école d'enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives (FEPPDA). Dans l'après-midi, il doit participer à un match de football contre le FC Vent d'Etoudi, club de D2 camerounaise présidé par Yannick Noah.

Car c'est dans ce village d'Etoudi, au sein duquel l'ancien champion de tennis occupe la fonction de chef, qu'est accueilli la star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France pendant ces quelques jours en Afrique équatoriale. Une petite localité, située au nord de la capitale, Yaoundé, dans laquelle a grandi Yannick Noah après avoir vu le jour à Sedan dans les Ardennes. Le vainqueur de l'édition 1983 de Roland-Garros avait décrit les lieux dans le podcast évènement "Yannick Noah entre vous et moi".

"La vue sur le palais présidentiel, les différentes collines"

"C'est comme une oasis au milieu de la ville", disait-il au micro de Jacques Vendroux. Un lieu que la famille Noah a toujours souhaité conserver afin de ne pas altérer la nature et la verdure que le caractérise. Coincé au milieu des collines, Etoudi surplombe Yaoundé et offre une vue imprenable sur la capitale camerounaise. "On a la vue sur le palais présidentiel, les différentes collines, le mont Phœbé. Et puis, au loin, toute la ville qui nous entoure et que l'on voit jusqu'à perte de vue", décrivait Yannick Noah. Un panorama entouré d'une verdure chère à la famille de l'ancien tennisman. "C'est papa qui a planté quasiment tous les arbres", précisait Noah.

Et cœur de ce village de la banlieue de Yaoundé, se trouve donc le "village Noah" composé d'une "vingtaine de huttes, grand maximum", selon notre journaliste Jacques Vendroux, présent sur les lieux en mai dernier pour la préparation du podcast. Ces petites habitations se distinguent par leur toit en paille conique et le nom qui leur est accolé. Car chacune porte l'identité d'un membre de la famille Noah.

Crédit : Europe 1

Le sport y tient une place toute particulière

Au milieu des cocotiers, des palmiers et des palétuviers, apparaît soudain l'ilot sportif de ce village dirigé par un ancien champion de tennis, lui-même fils d'un ex-footballeur. On y trouve une piscine, un terrain de basket et, bien évidemment, un court de tennis. "C'est notre mini court-central", indique Yannick Noah. "Il a une particularité : les strapontins viennent de Paris, de l'ancien Parc des Princes", ajoute-t-il. Un cadeau reçu des mains d'Alain Roche, ancien joueur du PSG et international français.

Crédit : Europe 1

À Etoudi se trouve également le caveau familial de la famille Noah. "Un mausolée extrêmement simple. C'est une grande pierre tombale avec le nom des membres de la famille. Il y a les portraits de tout le monde, il y a les décorations de la légion d'honneur de l'arrière-grand-père. Il y a plein de souvenirs très personnels", décrit Jacques Vendroux. Un village où l'ancien basketteur Joachim Noah, fils de Yannick, héritera du statut de chef, selon la volonté de son père.