Etats-Unis : «plusieurs morts» dans un crash d'avion en Californie

Plusieurs personnes sont décédées jeudi dans l'accident d'un petit avion privé qui s'est écrasé en pleine nuit sur un quartier résidentiel de San Diego, en Californie, dans l'ouest des Etats-Unis, selon les autorités locales.

"Nous pensons qu'il y a plusieurs morts", a déclaré Dan Eddy, du département des pompiers de San Diego. Selon lui, les victimes étaient probablement à bord de l'avion, un Cessna 550, et non dans les véhicules ou maisons endommagés lors de l'accident.

Le régulateur américain de l'aviation civile (FAA) a précisé que l'avion s'était écrasé aux alentours de 03H45 locales (10H45 GMT). L'avion privé, immatriculé dans le Midwest, pouvait contenir de huit à dix personnes, avec le pilote, selon les autorités locales qui ignorent encore le nombre exact de passagers lors de l'accident.

Aucun blessé grave n'a été retrouvé sur le lieu de l'accident

"Plus de dix maisons" ont été endommagées. Le sol est jonché de débris. Les voitures garées des deux côtés de la rue qui ont été percutées par l'avion ont été "détruites", a détaillé Dan Eddy, ajoutant qu'"il y a du kérosène partout".

"Il y a un véhicule en feu qui, quoi nous fassions, ne s'éteint pas", a-t-il déclaré devant la presse. Sur les réseaux sociaux, la police de San Diego a dit avoir évacué trois rues. Elle a conseillé aux habitants de contacter les autorités s'ils retrouvaient des débris ou s'ils "sentaient des odeurs de kérosène". Aucun blessé grave n'a été retrouvé sur le lieu de l'accident, un "miracle", selon les pompiers. Des soins aux habitants blessés, dont certains ont eu "les pieds brûlés", ont été prodigués sur place.

"Tragédie"

Le quartier d'habitations touché lors de l'accident, proche de l'aéroport Montgomery-Gibbs Executive, est "l'une des plus grandes zones résidentielles au monde pour militaires" et "beaucoup de familles de militaires sont touchées", a fait savoir le capitaine Robert Heely, commandant de la base navale de San Diego, également présent lors de la conférence de presse.

"C'est une tragédie et nous sommes de tout cœur avec les personnes touchées. Nous continuerons à être présents (...) et nous veillerons à ce que les familles touchées, celles qui n'ont pas accès à leur maison, bénéficient d'un soutien adéquat jusqu'à ce qu'elles puissent rentrer chez elles" a déclaré Todd Gloria, le maire de San Diego, lors d'une conférence de presse.

San Diego abrite des installations de la Navy américaine, des bases des Marines et des garde-côtes. Zane Baker, un lycéen qui vit dans le quartier, a déclaré que des policiers avaient fait du porte-à-porte pour faire sortir les gens de chez eux. "Je me suis immédiatement précipité vers la porte d'entrée, j'ai regardé dehors, j'ai vu ce qui se passait", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision locale KTLA.

Plusieurs incidents ont ébranlé la confiance des américains dans l'aviation

"Je me suis assuré que tous mes frères et sœurs étaient réveillés, qu'ils étaient conscients et qu'ils allaient bien." Zane Baker, qui s'est présenté comme un fils de militaire, a indiqué que des dizaines de personnes avaient été évacuées de leur maison, et que beaucoup d'entre elles étaient égarées: "Beaucoup d'entrées sont bloquées. Les gens ne peuvent ni entrer ni sortir. C'est un véritable chaos."

Plusieurs incidents ont récemment ébranlé la confiance du public américain dans l'aviation. Ces dernières semaines, des pannes de contrôle du trafic aérien ont touché au moins deux fois l'aéroport de Newark, très fréquenté, sur la côte Est. En janvier, une collision en plein vol a eu lieu au-dessus de Washington entre un avion commercial et un hélicoptère militaire, faisant 67 morts.

En mai, deux personnes qui se trouvaient à bord d'un petit avion sont mortes lorsque celui-ci s'est écrasé dans un quartier résidentiel au nord-ouest de Los Angeles, en Californie.