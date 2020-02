Deux jours après le Brexit, ces Britanniques s’impatientent déjà

REPORTAGE

Plus de drapeaux européens sur les bâtiments officiels, plus de députés et de commissaires européens pour les Britanniques : voilà les seuls changements concerts pour le Royaume-Uni depuis sa sortie de l’Union européenne vendredi. Plus de 24 heures après, il faut encore attendre pour savoir à quoi va ressembler la future vie des Britanniques. Une large période de transition va s'ouvrir, et Boris Johnson va promettre d’être dur dans les futures négociations avec l’UE. Selon des fuites dans les médias anglais, il fera cette déclaration dans son premier discours depuis le Brexit lundi.

"C'était juste une journée ordinaire"

Mais pour l'instant, rien n'a changé outre-manche. Certains ont donc encore du mal à prendre conscience de la sortie de l'Union, à l'image d'Aden, qui la compare à un "faux-départ". "Parce que ça devrait être quelque chose d’important, mais il n’y a eu aucun changement encore", explique-t-il. "Je me suis levé comme d’habitude pour aller au travail, j’ai pris les mêmes transports, la nourriture est toujours là… J’ai payé la même somme pour ce que j’ai acheté… C’était juste une journée ordinaire…", affirme ce Londonien au micro d'Europe 1.

Car pendant la période de transition, les règles et les lois de l'Union européenne s'appliquent toujours. Jerry va maintenant prendre son mal en patience avant de voir des changements. "Personne ne sait ce qu’il va se passer, les hommes politiques vont faire ce qu’ils font d’habitude, soit ils vont ignorer le problème le plus longtemps possible, soit trouver un accord de compromis", dénonce-t-il. "La vie va continuer et le soleil va toujours se lever et se coucher", résume cet Anglais qui espère, comme beaucoup de ses compatriotes, que le Royaume-Uni restera proche de ses voisins européens.

Le pays a désormais jusqu'au 31 décembre 2020, date de la fin de la période de transition, pour réussir toutes ses négociations et sortir, concrètement, de l'Union européenne.