Brésil : des croisiéristes français et belges arrêtés avec 360 kg de cocaïne

Les autorités brésiliennes ont annoncé que la police du pays avait arrêté 16 personnes, dont dix Brésiliens, trois Français et trois Belges, qui s'apprêtaient à partir en croisière avec 360 kg de cocaïne dans leurs bagages.

Huit hommes et huit femmes. Ces arrestations ont eu mercredi lieu dans le port de Santos, près de Sao Paulo, au cours d'un contrôle de routine. Les enquêteurs pensent que les 16 suspects, qui transportaient chacun entre 16 et 19 kg de drogue dans leurs valises dans des paquets de forme similaire, agissaient de façon coordonnée, a expliqué la police dans un communiqué.

Selon le quotidien O Estado de Sao Paulo, il s'agit de huit hommes et huit femmes âgés de moins de 30 ans. Tous s'apprêtaient à embarquer dans un paquebot à destination de l'Europe avec plusieurs escales prévues dans d'autres villes du Brésil. Les saisies de drogue sont fréquentes dans le port de Santos, le plus important d'Amérique latine. En 2018, plus de 23 tonnes de cocaïne y ont été saisis.