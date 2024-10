Berlin met en garde l'Iran contre toute «escalade» après les frappes israéliennes

Le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en garde samedi Téhéran contre toute "escalade" à la suite de frappes israéliennes sur le territoire iranien. "Mon message à l'Iran est clair : il ne faut pas que les réactions massives d'escalade continuent. Cela doit cesser maintenant. C'est alors que s'ouvrira la possibilité d'une évolution pacifique au Proche-Orient", a dit Olaf Scholz, dans un message posté sur X.

Olaf Scholz appelle "toutes les parties" à "un cessez-le-feu à Gaza"

Israël a annoncé avoir mené samedi des frappes "précises et ciblées" en Iran en riposte à l'attaque du 1er octobre, qui ont visé notamment des sites de fabrication de missiles. Téhéran a fait état de son côté de "dégâts limités" avec toutefois deux militaires iraniens tués. Pour parvenir à la paix au Proche-Orient, Olaf Scholz a appelé sur X "toutes les parties" à "un cessez-le-feu à Gaza" et à la "libération des otages" israéliens détenus par le Hamas. "La même chose est valable pour le Liban", a-t-il dit, soulignant la nécessité de mettre en œuvre la résolution 1701 de l'ONU.

Cette résolution des Nations unies, qui avait acté la fin de la précédente guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, stipule que seuls les Casques bleus et l'armée libanaise doivent être déployés dans le sud du Liban frontalier d'Israël. "Nous attendons que le Hezbollah se retire derrière le fleuve Litani, afin de parvenir à une évolution pacifique", a ajouté le chancelier allemand.

Les frappes israéliennes surviennent dans un contexte de tensions régionales exacerbées depuis un an par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, et son débordement au Liban voisin, où l'armée israélienne affronte le Hezbollah. Ces deux mouvements islamistes sont des alliés de l'Iran qui les arme et les finance.