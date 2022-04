Avec «des camions pour l'Ukraine», Lagardère News se mobilise pour les victimes de la guerre

450 matelas, 30.000 litres de boissons, plus de 4.000 kits d’hygiène, 600 boîtes de lait infantile, 34.000 dosettes de biberons, des produits alimentaires de longue conservation… Le vendredi 8 avril à 9h30, un convoi composé de trois camions de 38 tonnes est parti en direction de l'Ukraine avec à son bord des dizaines de milliers de produits de première nécessité.

Des millions de personnes dans le besoin

Organisé par Transports logistique Leleu et l'ONG Solidarités International, l'opération "des camions pour l'Ukraine", dont Lagardère News est partenaire, doit voyager pendant trois jours afin de rejoindre la frontière polonaise. De là, les biens de première nécessité seront répartis dans différents points de distribution en Ukraine, en fonction des besoins de la population. Plusieurs rotations de camions sont prévues sur les prochaines semaines afin de répondre aux besoins des Ukrainiens et des Ukrainiennes.

"Aujourd’hui, on parle de plus de 4,2 millions de personnes qui auraient quitté l’Ukraine et de 6,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Elles ont trouvé refuge chez des habitants, auprès de proches ou dans des centres de transit temporaire. Elles ont besoin d’aide", explique dans un communiqué Kevin Goldberg, directeur général de l’ONG Solidarités International.

Au-delà des donations de matériel, les entreprises, associations et fondations partenaires, dont Lagardère News fait partie, se sont aussi mobilisées à travers des dons financiers, des cagnottes salariales ou encore des dons d’espaces publicitaires gracieux.

Vous pouvez soutenir l’opération "Des camions pour l’Ukraine" de Solidarités International ici