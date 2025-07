Aux États-Unis comme à l'international, Donald Trump enchaîne les succès

Le Congrès américain a définitivement adopté jeudi l'imposant projet de loi budgétaire voulu par Donald Trump, lors d'un ultime vote serré à la Chambre des représentants qui octroie au président républicain la première victoire législative majeure de son second mandat.

Donald Trump a remporté jeudi la première victoire législative majeure de son second mandat avec l'adoption au forceps par le Congrès d'un grand projet de loi budgétaire qui acte des baisses des impôts et des coupes dans la protection sociale des Américains. Le président républicain doit promulguer ce texte ce vendredi, jour de la Fête nationale américaine où le bombardier furtif B-2 ( le type d'avion utilisé lors des raids sur les sites nucléaires iraniens, ndlr) devrait survoler la Maison Blanche.

147.000 postes créés en juin

Le président américain n'a qu'un mot en bouche : victoire. Un mot de circonstance puisqu'entre cette loi et les droits de douane qu'il va imposer à tous ses partenaires commerciaux, tout roule pour Donald Trump.

Pour preuve : les chiffres surprise sur les créations d'emploi au mois de juin. Malgré les conséquences liées au droit de douane, plus de 147.000 postes ont été créés et le taux de chômage est en légère baisse. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Donald Trump se frotte donc les mains après l'adoption ce jeudi au congrès de sa grande loi budgétaire.

"Nous avons réalisé la plus grande réduction d'impôts de l'histoire des États-Unis"

Le texte prévoit des centaines de milliards de dollars de réduction de taxes et des centaines de milliards pour l'armée et la police de l'immigration, le tout en partie financé par des coupes dans les dépenses publiques et les aides sociales. "Nous avons réalisé la plus grande réduction d'impôts de l'histoire des États-Unis", s'est félicité Donald Trump la nuit dernière lors d'un meeting dans l'Iowa. Un texte qui lui permet d'honorer nombre de promesses faites durant sa campagne.

La Cour suprême limite la capacité des juges à bloquer des décisions de l’administration Trump

Autre victoire, la Cour suprême à majorité conservatrice a voté en faveur de la limitation du pouvoir des juges fédéraux. Ces derniers, qui ont bloqué de nombreux projets de réforme de la Maison Blanche, voient leurs pouvoirs être réduits. Une victoire symbolique pour Donald Trump qui va désormais agir avec plus de liberté.

Sans oublier la potentielle destruction du nucléaire iranien dont se vante Donald Trump et l'accord de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. "Nous avons fait du super boulot avec les incroyables frappes en Iran", a commenté Donald Trump. Un petit bémol : son coup de fil avec Vladimir Poutine, qui ne lui a pas permis d'avancer sur le dossier ukrainien jeudi.