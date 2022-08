Autriche : une camionnette tente d'échapper à la police, trois personnes tuées

Trois migrants clandestins ont été tués et plusieurs autres blessés, samedi en Autriche, lorsque la camionnette qui les transportait et tentait d'échapper à la police des frontières s'est retournée, a rapporté l'agence autrichienne APA. L'accident a eu lieu dans le Burgenland, à un poste-frontière avec la Slovaquie, a précisé de son côté le ministère de l'Intérieur.

20 personnes entassées à l'arrière d'une camionnette

Vingt personnes, dont des enfants, étaient entassées à l'arrière de la camionnette. Deux hommes et une femme ont été tués, et le chauffeur arrêté, toujours selon l'APA. "La mort tragique de trois personnes aujourd'hui à la frontière Kittsee/Jarovce montre encore une fois la brutalité et le manque de scrupules des mafias de passeurs", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gerhard Karner dans un communiqué. La police n'était pas joignable dans l'immédiat.

En mai, le ministère autrichien de l'Intérieur avait annoncé le démantèlement d'un réseau ayant fait passer des dizaines de milliers de clandestins, essentiellement des Syriens, de Hongrie vers l'Autriche.

Le précédent de 2015

En 2015, 71 corps, y compris ceux d'enfants, avaient été trouvés dans un camion étanche dans lequel ils avaient suffoqué. Ils étaient apparemment décédés pendant le transport en Hongrie, mais avaient été découverts du côté autrichien de la frontière.