Autriche : un mort et un blessé dans une fusillade à Vienne

Une personne a été tuée et une autre blessée par balles vendredi dans le centre historique de Vienne, a indiqué un porte-parole des ambulanciers. La police a indiqué dans un communiqué avoir lancé des recherches autour du site où les deux personnes ont été trouvées, vers 12h30 dans le quartier de Lugeck de la capitale autrichienne.

Un hélicoptère survole le quartier. Les circonstances de la fusillade n'étaient pas connues dans l'immédiat. "Des opérations de recherche intensives sont en cours à travers la ville après la fusillade", a ajouté la police dans un tweet. "Il n'y a aucun danger pour les personnes aux alentours pour le moment". Un hélicoptère de la police survolait le quartier où a lieu la fusillade.

About 1.30pm a male suspect has fired several shots at two victims in Vienna #InnereStadt. One person died at the scene, another one has been severely injured. We expect to deal with a specific crime. There is no threat for non-participants. A major dragnet operation is going on.