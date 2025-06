Fusillade dans un mariage du Luberon : deux personnes placées en garde à vue

Deux personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur la fusillade qui a fait deux morts, dont la mariée, et deux blessés graves dimanche à la fin d'un mariage dans le Luberon, a-t-on appris lundi de source proche du dossier. Aucune précision n'a été donnée à ce stade au sujet de ces deux gardes à vue.

Ce lundi, selon une source proche du dossier, deux personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur la fusillade qui a fait deux morts, dont la mariée, et deux blessés graves dimanche à la fin d'un mariage dans un village du Vaucluse.

Un troisième assaillant toujours en fuite

D'une autre source proche du dossier, ces deux garde à vue, concernant deux hommes âgés de 20 à 30 ans, sont en cours depuis dimanche matin, quelques heures donc à peine après les faits, qui ont eu lieu vers 04H30. De même source, un troisième assaillant serait toujours en fuite.

Ces gardes à vue ont été ordonnées dans le cadre de l'enquête pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée ouverte par le parquet d'Avignon dimanche et transmise lundi au parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille.

La mariée et l'un des agresseurs sont décédés

Les faits se sont produits dimanche à l'aube, à Goult, petit village d'un millier d'habitants du Luberon, dans le Vaucluse, alors que le mariage venait de se terminer. Arrivés dans un véhicule, plusieurs hommes armés et cagoulés ont ouvert le feu sur les mariés alors que ceux-ci quittaient la fête en voiture, puis ont pris la fuite à pied.

Les personnes décédées sont la mariée, âgée de 27 ans, et l'un des agresseurs, touché "dans l'échange", avait spécifié la procureure de la République d'Avignon Florence Galtier dimanche dans un communiqué, laissant entendre que des tirs de riposte ont été tirés depuis le véhicule ciblé par les agresseurs ou par des proches des mariés.

Selon une source proche du dossier, l'agresseur tué aurait été percuté par la voiture du couple qui aurait reculé pour tenter de prendre la fuite.

Un mineur de 13 ans grièvement blessé

Les autopsies des corps des deux victimes étaient prévues en début de semaine, avait précisé dimanche la procureure d'Avignon. Ces examens devraient permettre de comprendre comment est décédé l'agresseur retrouvé sur les lieux, et notamment s'il a été touché par une balle, tirée par les autres agresseurs, par le mari ou par des proches de la famille.

Deux personnes ont également été grièvement blessées et hospitalisées, l'époux, âgé de 25 ans, et un mineur de 13 ans qui se trouvait à bord de la voiture du couple. Une troisième personne a été blessée dans les tirs, une femme, plus légèrement. Dans son communiqué, la procureure d'Avignon n'avait émis aucune hypothèse concernant ce dossier.

De source proche du dossier, le mari, originaire de Cavaillon, était cependant connu des services de police, avec 26 mentions au fichier des traitements d'antécédents judiciaire (TAJ), dont infractions à la législation sur les stupéfiants et criminalité organisée.

Si aucune piste n'est pour l'instant officiellement privilégiée, l'hypothèse d'un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants était envisagée dès dimanche, selon une autre source proche du dossier.