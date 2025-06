Autriche : bilan provisoire de 10 morts après des tirs dans une école à Graz

Dix personnes sont mortes mardi matin lors d'une attaque dans une école de Graz en Autriche, vraisemblablement perpétrée par un élève, selon la maire de la ville Elke Kahr, citée par l'agence de presse APA.

Parmi les victimes, figurent des élèves et au moins un adulte. L'auteur présumé, qui a agi seul selon la police et dont le mobile est inconnu à ce stade, est décédé, a précisé Mme Kahr. "Plusieurs unités d'intervention spéciale sont sur place", a indiqué la police sur X, évoquant "des coups de feu" sans plus de précisions.

"La situation est très confuse pour l'instant. Il pourrait s'agir d'un cas de folie meurtrière", ont déclaré des sources policières à l'agence de presse APA. Loin des drames de ce genre qui secouent régulièrement les États-Unis et d'autres pays occidentaux, l'Autriche, un pays membre de l'UE de 9,2 millions d'habitants, n'a pas l'habitude de ce type de criminalité.

Elle figure parmi les dix Etats les plus sûrs du monde, d'après l'Indice mondial pour la paix (Global Peace Index), qui prend en compte le taux d'homicide aux côtés d'autres indicateurs comme la militarisation et les conflits. Ces dernières années, l'Europe a été secouée par de rares attaques en milieu scolaire et universitaire, ne relevant pas d'actes de terrorisme.

Des attaques de plus en plus nombreuses en Europe ces dernières années

En janvier 2025, un jeune homme de 18 ans avait mortellement poignardé jeudi une lycéenne et une enseignante dans un établissement scolaire du nord-est de la Slovaquie En décembre 2024, un jeune adulte de 19 ans avait poignardé à mort un élève de sept ans et en avait blessé plusieurs autres dans une école primaire à Zagreb en Croatie.

En décembre 2023, une attaque perpétrée par un étudiant avait fait 14 morts et 25 blessés fin 2023 dans une université de Prague, en République tchèque. Quelques mois plus tôt la même année, huit élèves ainsi que le gardien d'une école du centre de Belgrade en Serbie avaient été tués par balles par un élève de treize ans.