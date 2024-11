Autriche : large victoire de l'extrême droite dans un scrutin régional

L'extrême droite autrichienne a largement remporté dimanche une élection régionale, renforçant son assise sur le pays après sa victoire historique aux législatives fin septembre. Le Parti de la Liberté (FPÖ) a recueilli près de 35% des voix dans la province de Styrie (sud-est), soit un bond de 17 points par rapport au précédent scrutin de 2019, selon les résultats finaux publiés par la chaîne de télévision ORF, loin devant les conservateurs (26,8%) et les sociaux-démocrates (21,4%).

Lutte contre l'immigration

C'est la première fois que l'extrême droite arrive en tête dans cette région gouvernée actuellement par la gauche et la droite. Éphémère ministre de la Défense entre décembre 2017 et mai 2019, son représentant Mario Kunasek a fait campagne sur la lutte contre l'immigration et la défense des automobilistes.

Cet ex-soldat de 48 ans va désormais inviter l'ensemble des partis à des négociations en vue de former une majorité, ce qui lui permettrait d'offrir le poste de gouverneur au FPÖ. Mais il n'est pas certain d'arriver à convaincre. Les conservateurs et les sociaux-démocrates avaient fait savoir avant le vote qu'ils reconduiraient leur alliance. Faute de sièges suffisants, ils devront toutefois trouver un troisième partenaire de coalition, chez les Verts ou les libéraux.

Avant M. Kunasek, seul le tribun Jörg Haider avait réussi à s'imposer en 1989 dans cette fonction prestigieuse en Autriche, dotée de forts pouvoirs de décision. Le chef de file du FPÖ au niveau fédéral, le très radical Herbert Kickl, a salué un succès "historique" qui vient amplifier "la vague du renouveau". Après cette "gifle retentissante pour les partis du système", il a appelé à "respecter la volonté des électeurs" en Styrie comme dans toute l'Autriche.

Bien que devenu la première force du Parlement, le FPÖ est actuellement tenu à l'écart des discussions menées par le chancelier conservateur sortant Karl Nehammer pour former un gouvernement.