Australie : le Premier ministre se prend les pieds dans ses chaussures retouchées

Le Premier ministre australien a tenté l'humour mercredi face à la tentative ratée de son entourage de le chausser par la magie de Photoshop de baskets plus propres et plus chic, se déclarant parfaitement content de ses vieilles tatanes cabossées.

Un retouchage grossier. Une photographie de Scott Morrison posant avec sa famille, et publiée en bonne place sur le site officiel du Premier ministre, a attiré l'attention du public à cause de ses baskets blanches étincelantes et clairement trafiquées. Les internautes se répandant en moqueries sur les réseaux sociaux, y compris sur le fait que les chaussures en question sont toutes deux pour le pied gauche, Scott Morrison a décidé de sauter à pieds joints dans le débat.

Strewth cobbler! Since Oscar-winner, Daniel Day-Lewis retired from the big screen, the sequel to “My Left Foot” seemed a remote possibility, or even shoes too big to fill for any other actor. But step forward Aussie PM, @ScottMorrisonMP in “My Left Feet” #shoegatepic.twitter.com/pUiWujUk71 — David Rolls (@rocknrollsDJ) 9 janvier 2019

"Concentrez-vous sur les cheveux". "Message à mes services", a-t-il dit sur Twitter. "Je n'ai pas demandé de cirage". "Mais si vous devez photoshopper, concentrez-vous s'il vous plaît sur les cheveux (ou plutôt leur absence), pas sur les pieds !" Le Premier ministre a également publié une photo de ses pieds chaussés de ses vraies baskets rayées bleu et blanc sale. "Les voici dans toute leur splendeur, mes souliers de choix lorsque je peux me débarrasser de mon costume".

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 8 janvier 2019

Le site officiel du Premier ministre a ensuite publié une version plus authentique de la photo de famille