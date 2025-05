Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir abattu 6 missiles, 245 drones d'attaque pendant la nuit

La capitale ukrainienne a été secouée tôt samedi matin par une attaque combinée, faisant plusieurs blessés et causant des incendies. Alors que les défenses aériennes ont été activées, cette nouvelle salve intervient en pleine reprise des échanges de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine.

Les forces aériennes ukrainiennes ont affirmé samedi avoir abattu six missiles balistiques et 245 drones d'attaque russes durant la nuit, des attaques qui visaient principalement la capitale Kiev. "La défense aérienne a abattu six missiles balistiques Iskander-M/KN-23 et neutralisé 245 UAV ennemis de type Shahed", ont précisé les forces aériennes dans un communiqué.

Kiev est en alerte tôt samedi matin en raison d'une attaque de drones et missiles russes qui a fait au moins deux blessés, a annoncé le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, après que des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions.

"Explosions dans la capitale. Les défenses aériennes ont été activées. La ville et la région font l'objet d'une attaque combinée de l'ennemi", a indiqué le maire sur Telegram. "Deux personnes ont été blessées dans le district de Dniprovsky de la capitale. Des secouristes sont sur place", a-t-il ajouté. L'armée de l'air ukrainienne a prévenu que des missiles balistiques se dirigeaient vers Kiev.

776 drones ukrainiens abattus, selon la Russie

Le chef de l'administration civile et militaire de la capitale, Tymour Tkatchenko, a fait état de deux incendies dans le district de Sviatochynskyi, de chutes de débris de missile dans le district d'Obolonsky, et de chutes de débris de drone sur un immeuble résidentiel du district de Solomiansky.

Plus tôt vendredi, deux personnes ont été tuées dans des frappes russes sur le port d'Odessa (sud) et trois dans la région de Kherson (sud). L'armée russe a de son côté indiqué que l'Ukraine avait visé le territoire russe avec 788 drones et missiles depuis mardi, dont 776 ont été abattus.

La Russie et l'Ukraine échangent des centaines de prisonniers

Ces attaques surviennent alors que la Russie et l'Ukraine ont entamé un échange record de prisonniers convenu la semaine dernière lors de pourparlers à Istanbul. Vendredi, 270 militaires et 120 civils de chaque camp ont été échangés. L'échange, qui porte sur un total de 1.000 personnes dans chaque camp, doit se poursuivre samedi et dimanche. Une fois cet échange terminé, Moscou et Kiev doivent échanger des documents exposant leurs conditions pour mettre fin au conflit.