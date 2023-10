L'Arabie saoudite fait les premiers pas vers une commande de Rafale auprès du groupe Dassault

L'Arabie saoudite est-elle sur le point de commander 54 avions Rafale au groupe Dassault ? Si rien n'est confirmé, un devis a bien été demandé par le royaume saoudien à l'avionneur français. Si un contrat était signé, il s'agirait d'un véritable succès industriel. D'ordinaire, l'Arabie saoudite se fournit auprès des États-Unis ou de la Grande-Bretagne pour ses avions de combat.

Plusieurs stratégies pour l'Arabie Saoudite

Au vu du contexte géopolitique, le dossier est très sensible. À ce stade, il s'agit d'une simple demande de renseignements, explique une source proche du dossier. C'est la première fois que Riyad formule une demande de proposition chiffrée auprès de Dassault. Néanmoins, les négociations n'ont pas commencé et plusieurs mois, voire plusieurs années, pourraient s'écouler avant la conclusion d'un éventuel contrat, tempère à Europe 1 un conseiller de l'exécutif.

Les Saoudiens pourraient choisir d'opter pour une stratégie d'harmonisation avec les Émirats arabes unis et l'Égypte, qui possèdent déjà des Rafale. Le royaume pourrait aussi utiliser la rumeur d'une possible commande d'avions français pour faire pression sur ses traditionnels fournisseurs et surtout sur Berlin qui, depuis 2018, met son veto sur les exportations de Typhoon, principal concurrent européen du Rafale.

Par ailleurs, la crise israélo-palestinienne pourrait avoir un impact sur la décision finale des Saoudiens. Riyad va tout faire pour se placer sous la protection des États-Unis. Le meilleur moyen pour cela est de passer des commandes d'armement américain et notamment d'avions F-16, analyse un autre proche du dossier.