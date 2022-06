En Normandie, les touristes sont de retour pour célébrer le débarquement

C'est le grand retour des touristes sur les plages du débarquement. Après deux ans de restrictions liées au Covid-19, les visiteurs du monde entier se pressent à nouveau sur les côtes normandes pour célébrer le 78e anniversaire du D-Day ce lundi. Particulièrement du côté de Bayeux, épicentre de l’accueil touristique avec 70% de clientèle internationale. En 2019, ils étaient plus de trois millions à visiter les célèbres plages pour les 75 ans du débarquement.

Cette année, les festivités seront aussi marquées par le retour des Britanniques. Dans les rues, alors que le chant des mouettes se mélange au bruit des valises, il est fréquent d'entendre parler anglais. "On a été très déçu de ne pas pouvoir venir depuis le début de la pandémie. Ici on adore l’atmosphère et parcourir toute la côte. On participe à toutes les festivités, c’est quelque chose que l’on adore faire. C’est un endroit incroyable", témoigne David, l'un de ces visiteurs d'outre-Manche.

"C'est noir de monde"

Avant la pandémie, ce Britannique venait ici chaque année depuis 20 ans. Le retour de ces touristes ravit les commerçants. "Ils nous ont énormément manqué. Cela fait deux ans que tout est très très calme. Cette semaine, effectivement, les Britanniques sont en congés. En terme de chiffres cela devrait bien s’annoncer", prédit Marine qui gère des hébergements ainsi qu'une boutique de souvenirs.

#welcometofrance ! #WelcomeHome !

Sur la tarmac de l'@AeroportDeauv, les autorités françaises et américaines ont accueilli les derniers vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale.

Les libérateurs, presque tous centenaires, participeront aux commémorations du #DDay78pic.twitter.com/WjbLcoKPJC — Préfet du Calvados (@Prefet14) June 2, 2022

Même son de cloche pour Clotilde, responsable d’un restaurant. Sur la terrasse, son équipe dresse des tables, déjà toutes réservées. "C’est plein, c’est noir de monde, c’est le plus gros week-end de l’année. Vu qu’il y a beaucoup de monde, on peut même faire deux services. C’est du rush, on travaille plus", se réjouit-elle. Du côté des commerçants comme pour la mairie, une année record est espérée.