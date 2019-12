Alpha Blondy va chanter pour Emmanuel Macron en Côte d’ivoire : "Ce sera un accueil à l’ivoirienne !"

INTERVIEW

Alpha Blondy est un chanteur engagé. Mais ce n’est pas à ce titre que la star du reggae participera au dîner d’Etat donné samedi soir en l’honneur d’Emmanuel Macron, en déplacement en Côte d’ivoire, loin des grèves contre la réforme des retraites, pendant 48 heures à partir de vendredi soir. Si Alpha Blondy sera de la partie, c’est d’abord pour participer à l’ambiance festive qui, jure-t-il présidera à la soirée. "Je suis invité pour venir chanter une jolie chanson", déclare le chanteur à Europe 1. "Ce sera un accueil à l’ivoirienne", promet-t-il.

Pas d’esclandre à craindre donc pour Emmanuel Macron. "Nous sommes le pays de l’hospitalité. Et quand on reçoit un étranger qui nous fait l’honneur de venir fêter son anniversaire et Noël avec nous, ce n’est pas pour venir gâcher la fête avec des propos désobligeants", assume Alpha Blondy.

"La Côte d’Ivoire accueille un homme d’Etat frère et ami"

En bref, "l’esprit sera festif", affirme Alpha Blondy. "Ce sera la bonne fête, ce sera la bonne ambiance. La Côte d’Ivoire accueille un homme d’Etat frère et ami. Nous lui déroulerons le tapis rouge et, comme on dit chez nous : ‘Akwaba’. Ça veut dire soyez le bienvenu !, Ce sera ça pour lui et sa délégation. La fête sera belle, et on va lui chanter 'Joyeux anniversaire'", conclu Alpha Blondy, qui n’oublie donc pas qu’Emmanuel Macron fêtera ses 42 ans samedi.

Mais d’ailleurs, Alpha Blondy se considère-t-il lui-même comme un chanter engagé. "Chanter les réalités de tous les jours, chanter ce que nous vivons dans les ghettos, dans les pays africains, si c’est qu’on appelle être engagé, d’accord", répond-il. "Mais je ne suis pas engagé, je chante la réalité, je chante le vécu.