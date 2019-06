Allemagne : un voilier de 1883 tout juste restauré coule après une collision

Un grand bateau à voiles ancien qui venait d'être restauré a coulé samedi après une collision avec un porte-conteneurs près de Hambourg, a annoncé la police allemande. Le schooner "N° 5 Elbe", construit en 1883 et dernier vaisseau de l'époque des navires en bois à Hambourg, venait de passer huit mois sur un chantier naval danois pour être restauré, pour un coût de 1,5 million d'euros, ont précisé les médias locaux.

Long de 37 m, il pouvait être loué pour des excursions dans le port ou les alentours.

The wreck of the schooner Elbe No. 5, sunk after colliding with the 7720 GT container ship Astrosprinter, eyed by the blank, red-lipped face of the 125,000 GT AIDAPrima cruise ship beyond. https://t.co/S88UMthEuipic.twitter.com/UFrDY4pT9Z