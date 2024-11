Allemagne : un Américain arrêté pour des projets d'espionnage au profit de la Chine

Le parquet fédéral allemand a annoncé jeudi l'arrestation de Martin D., un Américain soupçonné d'avoir voulu transmettre des informations sensibles de l'armée américaine à la Chine. L'individu, ancien employé des forces armées américaines en Allemagne, a été interpellé à Francfort, dans l'ouest du pays, dans le cadre d'une enquête pour espionnage.

Des informations sensibles de l'armée américaine en jeu

Le suspect, selon le communiqué du parquet, est "fortement soupçonné de s'être déclaré prêt à exercer une activité d'agent secret". Cette arrestation intervient après que Martin D. ait pris contact, en 2024, avec des services gouvernementaux chinois. Il leur aurait proposé de transmettre des informations sensibles obtenues dans le cadre de son travail au sein des forces armées américaines.

Les informations que Martin D. aurait cherché à transmettre concernent des données sensibles de l'armée américaine. Selon le parquet, ces informations auraient été collectées par l'intéressé lors de ses fonctions auprès des forces armées américaines en Allemagne. Le suspect est actuellement en détention provisoire dans l'attente de sa présentation devant un juge, qui décidera de la suite de la procédure judiciaire.

L'enquête a été menée en "étroite coordination" avec les services de renseignement allemands. Cette arrestation survient alors que l'Allemagne renforce ses mesures de sécurité face à l'augmentation des risques d'espionnage, notamment en raison des tensions croissantes avec la Chine et la Russie.

Renforcement des contrôles de sécurité en Allemagne

Début octobre, le gouvernement allemand avait annoncé l'adoption de nouvelles mesures visant à renforcer les contrôles de sécurité, notamment dans les ministères et face aux risques d'espionnage et de sabotage d'infrastructures stratégiques. Cette politique s'inscrit dans un contexte international tendu, où l'Allemagne fait face à une augmentation des cas d'espionnage présumé, tant de la part de la Russie que de la Chine.

Les autorités allemandes mettent en avant l'accroissement des cas d'espionnage, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine et des tensions croissantes avec la Russie et la Chine. En avril, un assistant d'un eurodéputé d'extrême droite avait été arrêté à Bruxelles. Il était accusé d'avoir espionné des opposants chinois en Allemagne et d'avoir transmis des informations sensibles concernant le Parlement européen à un service de renseignement chinois.