Allemagne : le chancelier Olaf Scholz en quête d'une coalition

C'est une première au niveau national en Allemagne : pour former sa coalition à trois partis, Olaf Scholz a réparti ses troupes dans 22 groupes de travail différents. Au total 288 négociateurs sont à l’œuvre avec une seule règle pour l'heure : ne pas travailler le week-end, ou la nuit et ne pas décrocher des compromis par épuisement des partenaires. La méthode Angela Merkel, sa prédécesseure au poste de chancelier fédéral allemand.

Tensions autour du portefeuille des finances

Chaque parti a envoyé ses meilleurs experts, qui travaillent dans le domaine qu’ils maîtrisent. Défense, santé, éducation, énergie etc. Ils ont jusqu’à mercredi 18h pour rendre leur copie : cinq pages maximum, rédigées en police de taille 11. Ensuite les trois directions des partis se donneront 10 jours pour faire les derniers arbitrages, et répartir les postes de ministres. Il va y avoir des tensions autour du portefeuille des finances… que revendiquent à la fois les Verts et les Libéraux.

Les Verts veulent aussi mettre en place un mécanisme de conformité écologique des lois avec la possibilité qu’elles soient retoquées si elles éloignent l’Allemagne de ses objectifs climatiques. Les enjeux sont de taille : le social-démocrate Olaf Scholz, 63 ans, espère former une coalition d'ici le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas.