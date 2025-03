Allemagne : investissements géants envisagés dans la défense et les infrastructures © Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Un vaste plan d'investissement dans la défense et les infrastructures en Allemagne est envisagé par les conservateurs et sociaux-démocrates, qui négocient la formation du prochain gouvernement. Des évaluations préparées par des économistes chiffrent les besoins de l'armée allemande à 400 milliards d'euros et ceux des infrastructures à 500 milliards d'euros.