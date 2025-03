Allemagne : huit ans de prison pour avoir attaqué un poste de police à la machette

Un homme a été condamné à huit an de prison par la justice allemande ce jeudi. Il était entré dans un poste de police armé d'une machette, avec l'intention déclarée de tuer des agents. D'après l'accusation, l'homme sympathisait avec l'idéologie du groupe djihadiste État islamique.

La justice allemande a condamné jeudi à huit ans de prison un homme considéré comme sympathisant de l'idéologie de l'Etat islamique (EI) qui, armé d'une machette, était entré dans un poste de police avec l'intention déclarée de tuer des agents.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Allemagne : arrestation d'un islamiste présumé qui voulait attaquer des soldats

Le tribunal de Coblence (ouest) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre et de dommages matériels, a déclaré un porte-parole. Onze années de réclusion avaient été requises par la parquet.

Des dommages estimés à environ 70.000 euros

L'attaque est survenue dans la nuit du 6 septembre 2024, à Linz, ville du sud-ouest du pays. L'homme, un Albanais âgé de 29 ans à l'époque, avait réussi à entrer dans un sas de sécurité du commissariat et avait frappé environ 50 fois la vitre le séparant des agents en service.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il avait alors crié trois fois "Allahu Akbar" ("Allah est plus grand") et dit vouloir tuer des policiers. Il avait ensuite donné plusieurs coups de poing et de pied dans les vitres.

À lire aussi Un homme attaqué et grièvement blessé au Mémorial de l'Holocauste à Berlin

Selon l'accusation, l'homme sympathisait avec l'idéologie du groupe djihadiste État islamique, et les policiers représentaient pour lui une politique et un ordre social qui ne correspondaient pas à ses idées religieuses.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les dommages causés dans le sas ont été estimés à environ 70.000 euros.