Allemagne : arrestation d'un islamiste présumé qui voulait attaquer des soldats

Un Syrien de 27 ans soupçonné de liens avec l'islam radical a été arrêté en Allemagne pour avoir préparé une attaque à la machette ciblant des soldats allemands, a indiqué vendredi le parquet de Munich. Le suspect a été arrêté jeudi, alors qu'il s'était procuré peu de temps auparavant "deux machettes" avec lesquelles il prévoyait d'attaquer, dans une ville de Bavière, "des soldats de l'armée allemande qui y passaient leur pause déjeuner, et d'en tuer le plus grand nombre possible", indique un communiqué du parquet.

"L'accusé voulait faire sensation"

"Par son acte, l'accusé voulait faire sensation et susciter un sentiment d'insécurité au sein de la population", ajoute le parquet, selon lequel l'attaque était planifiée dans la commune de Hof, située à quelque 150 kilomètres au nord de Nuremberg. La section de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme du parquet de Munich (sud) est chargée de l'enquête.

L'Allemagne secouée par plusieurs attentats ou tentatives d'attentats

Les services de sécurité allemands sont en alerte après l'attentat au couteau commis à Solingen (ouest) fin août et revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique. L'auteur présumé de l'attaque qui a fait trois morts est un Syrien de 26 ans qui a été arrêté peu de temps après les faits. La semaine dernière, une tentative d'attentat a visé le consulat général d'Israël à Munich. Elle était menée par un Autrichien de 18 ans, connu pour avoir des sympathies islamistes.

La même semaine, un Albanais de 29 ans, soupçonné de radicalisation islamiste, a tenté d'entrer de force, armé d'une machette, dans un commissariat d'une ville du sud-ouest du pays pour s'en prendre à des agents, avant d'être arrêté. Ces événements ont remis au premier plan la menace sécuritaire jihadiste en Allemagne, poussant le gouvernement du chancelier social-démocrate Olaf Scholz à annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre l'islam radical et à durcir la politique d'immigration.