Allemagne : douze ans de prison pour avoir enlevé sa fille à l'aéroport de Hambourg

Un Turc a été condamné mardi à douze ans de prison par la justice allemande pour avoir tenté d'enlever à l'aéroport de Hambourg (nord) sa fille de quatre ans qui vivait en Allemagne avec sa mère. Âgé de 35 ans, il a été déclaré coupable de prise d'otage, enlèvement de mineurs, infraction à la loi sur la possession d'armes, a indiqué une porte-parole du tribunal de Hambourg à l'AFP.

Suspension pendant plusieurs heures du trafic aérien

Survenue début novembre dernier, cette tentative d'enlèvement avait défrayé la chronique, car elle avait entraîné la suspension pendant plusieurs heures du trafic aérien à Hambourg, le père de famille ayant garé sa voiture sur le tarmac dans l'espoir de s'envoler avec son enfant pour la Turquie. En annonçant le verdict, le juge a souligné les conséquences particulièrement traumatisantes pour la mère et l'enfant des actes du père, a précisé la porte-parole du tribunal.

Il a avoué les faits, mais relativisé ses actions, estimant qu'il était dans son droit. Le père avait enlevé la fillette qui vivait chez sa mère à Stade, ville proche de Hambourg, puis s'était rendu à l'aéroport de cette ville, dont il avait forcé l'entrée, armé d'un pistolet et d'engins explosifs. Garé sur le tarmac, il avait lancé deux cocktails Molotov et tiré plusieurs fois en l'air, avant que la police allemande n'engage de longues négociations pour tenter de le raisonner.

Après environ 18 heures, l'homme, qui portait une fausse ceinture d'explosifs et un couteau, s'était rendu aux policiers et leur avait remis sa fille saine et sauve. Un an auparavant, il avait déjà emmené avec lui sa fille en Turquie pour plusieurs mois sans en avoir le droit. La mère de la fillette avait réussi à la récupérer. Le père avait alors été condamné à une amende.