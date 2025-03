Algérie : le sort de Boualem Sansal sera décidé ce jeudi 27 mars

C’est ce jeudi 27 mars que Boualem Sansal sera fixé sur son sort en Algérie. Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien de Boualem Sansal et ancienne ministre des Affaires Européennes, confie ses attentes. Pour elle, sa libération doit être "immédiate" et sa condamnation doit être "annulée" pour éviter toute représaille judiciaire.

Le verdict est attendu ce jeudi 27 mars. Quel sort pour Boualem Sansal emprisonné depuis le 16 novembre dernier ? La semaine dernière, au tribunal correctionnel de Dar El Beida, à Alger, le procureur a a requis dix ans de prison ferme contre l'écrivain franco-algérien.

Une libération "immédiate"

Noëlle Lenoir, présidente du comité de soutien de Boualem Sansal et ancienne ministre des Affaires Européennes, confie ses attentes alors que les dernières déclarations d’Emmanuel Macron et d'Abdelmadjid Tebboune montrent des signes d’apaisement dans la crise diplomatique entre Paris et Alger.

"Pour nous, il est net et clair, la libération de Boualem Sansal doit être immédiate", estime la diplomate. Elle considère que sa libération doit être garantie par un "retour en France et non pas l'interdiction de revenir au pays, pour soit rester en Algérie, soit aller dans un autre pays."

Le gouvernement demande "que sa condamnation soit annulée"

L'ancienne ministre des Affaires Européennes a également rappelé que la femme de l'écrivain était "malade" et l'attend en Algérie. Noëlle Lenoir souhaite que Boualem Sansal ne soit pas "spolié" de ses biens "comme cela a été envisagé" par les autorités algériennes.

Enfin, le gouvernement demande "que sa condamnation soit annulée", afin d'éviter tout retour de bâton ou de nouvelles procédures une fois l'écrivain de retour en France. Il faut "l'annulation de cette condamnation au moment de sa libération."