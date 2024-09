AK-47 retrouvé, suspect interpellé... Ce que l'on sait de la nouvelle tentative d'assassinat présumée contre Donald Trump

À une cinquantaine de jours du scrutin historique du 5 novembre, la campagne est d'ores et déjà sans précédent dans l'histoire de la démocratie américaine : l'ex-président Trump a échappé en juillet à une première tentative d'assassinat. Et alors que Kamala Harris, 59 ans, et Donald Trump 78 ans, s'affrontent de manière acrimonieuse dans un climat politique délétère, le milliardaire et tribun conservateur populiste a été visé dimanche par une nouvelle "tentative présumée d'assassinat", selon la police fédérale.

Donald Trump, qui s'est dit "sain et sauf", se trouvait en début d'après-midi sur le parcours de son club de golf chez lui en Floride quand "des coups de feu" ont été tirés "à proximité", selon son équipe de campagne.

Un fusil AK-47 à lunette retrouvé

Un double cercle d'agents des services secrets entouraient Donald Trump, un premier pour sa protection rapprochée, le deuxième pour reconnaître les abords immédiats. C'est ainsi que l'un d'entre eux a repéré le canon d'un fusil derrière une haie à environ 500 mètres de l'ex-président. Il a ouvert le feu sur un homme qui s'est enfui pour sauter dans une voiture.

Un passant a eu la présence d'esprit de photographier la plaque minéralogique du suspect, ce qui a permis de l'arrêter dans l'heure qui a suivi. Il s'agit d'un homme de 58 ans, originaire d'Hawaï. Il a laissé derrière lui un fusil AK-47 à lunette qui lui aurait permis d'atteindre Donald Trump à la distance où il se trouvait. Il a également abandonné une caméra destinée à le filmer en action.

Sur les réseaux sociaux, il aurait cherché à recruter des combattants pour l'Ukraine où il se serait lui-même rendu. On ne sait pas pour l'instant comment cet homme a pu savoir que Donald Trump allait être à cet endroit-là à ce moment-là, alors qu'il s'agissait d'un événement privé qui ne figurait pas sur son programme officiel.