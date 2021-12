Affaire Jeffrey Epstein : après un long procès, Ghislaine Maxwell jugée coupable

Un verdict très attendu outre-Atlantique. Le tribunal fédéral de New York a reconnu l'ancienne jet-setteuse Ghislaine Maxwell coupable notamment de trafic sexuel de jeunes filles mineures au profit de son ancien compagnon, l'ex-financier américain Jeffrey Epstein. A l'énoncé du verdict, qui a été long à se dessiner, l'ancienne mondaine n'a montré aucune émotion.

"Un des pires crimes imaginables"

Au sixième jour des délibérations et après 40 heures de discussion, les 12 jurés sont enfin tombés d'accord. Ghislaine Maxwell est reconnue coupable de cinq des six chefs d'accusation pour lesquels elle était poursuivie. Et malgré ses démentis, l'ancienne jet-setteuse a donc bien fourni pendant une dizaine d'années des adolescentes à son ancien compagnon Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en 2019, pour qu'il en abuse sexuellement dans ses nombreuses propriétés à travers le monde.

Le procureur fédéral du tribunal de Manhattan, Damian Williams, a salué le long combat des victimes dans cette affaire. "Le jury, à l'unanimité, a reconnu Ghislaine Maxwell coupable de l'un des pires crimes imaginables : faciliter et participer à des abus sexuels sur des enfants. La justice a trop tardé, mais aujourd'hui, la justice est enfin passée", a-t-il déclaré après le verdict du procès.

Ghislaine Maxwell encourt 60 ans de prison

Ghislaine Maxwell, qui n'a pas témoigné lors de son procès, connaîtra sa peine dans quelques semaines. L'ancienne mondaine encourt 60 ans de prison, et ses avocats ont d'ores et déjà annoncé leur intention de faire appel.