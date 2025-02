Accident d'un avion à l'atterrissage à Toronto

Un avion de ligne de la compagnie américaine Delta Airlines a eu un accident à l'atterrissage à l'aéroport de Toronto au Canada, ce lundi. Parmi les 80 personnes qui se trouvaient à bord, huit en sont sont sorties blessées et ont été transportées à l'hôpital.

Un avion de la compagnie américaine Delta Airlines a eu lundi un accident à l'atterrissage à l'aéroport de Toronto, ont indiqué les autorités aéroportuaires canadiennes, l'appareil se retrouvant immobilisé à l'envers sur le tarmac. Selon la chaîne canadienne CBC, huit blessés ont été transportées à l'hôpital dont trois personnes dans un état grave et un enfant parmi elles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Notre avion s'est écrasé. Il est à l'envers"

"Toronto Pearson est au courant d'un incident à l'atterrissage impliquant un avion de Delta Airlines en provenance de Minneapolis (aux Etats-Unis, ndlr). Les équipes d'urgence interviennent. Tous les passagers et membres d'équipage ont été retrouvés", a indiqué l'aéroport sur X.

Sur des images partagées sur les réseaux sociaux par des passagers évacués, l'avion est posé sur le tarmac à l'envers sur une piste recouverte d'une fine couche de neige. "Notre avion s'est écrasé. Il est à l'envers", raconte dans une vidéo postée sur Facebook, John Nelson, un des passagers. "La plupart des gens semblent aller bien. Nous sommes tous en train de descendre", a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une énorme tempête de neige s'est abattue sur l'est du Canada dimanche et lundi la région était encore balayée par des vents violents. "Je suis de près le grave incident survenu à l'aéroport Pearson concernant le vol 4819 de Delta Airlines en provenance de Minneapolis. Les 80 passagers à bord ont été retrouvés. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation", a déclaré Anita Anand, la ministre canadienne des Transports.

Ce matin sur X, l'aéroport avertissait: "La neige a cessé de tomber, mais des températures glaciales et des vents violents s'installent." "Aujourd'hui, nous prévoyons une journée chargée dans nos terminaux avec plus de 130.000 voyageurs à bord d'environ 1.000 vols. Les compagnies aériennes rattrapent leur retard après la tempête de neige de ce week-end qui a déversé plus de 22 cm de neige sur l'aéroport".