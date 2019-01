Accident de train au Danemark : le bilan s'alourdit, huit morts

Le bilan de l'accident de train de passagers, survenu mercredi au Danemark, s'est alourdi à huit morts, a indiqué jeudi la police danoise.

Huit morts et seize blessés. "La police a examiné le train et a découvert deux autres personnes décédées", a précisé la police dans un communiqué. Le précédent bilan s'établissait à six morts. Les victimes sont cinq femmes et trois hommes. Il y a seize blessés, mais aucun n'est dans un état critique.

L'accident s'est produit mercredi matin sur le pont du Grand Belt, qui relie l'île de Seeland, où se situe la capitale Copenhague, à celle de Fionie. Un train de voyageurs semble avoir heurté la remorque vide d'un camion qui s'est détachée d'un train de marchandises qui venait en sens inverse sur une autre voie. Les enquêteurs ne peuvent encore établir les raisons pour lesquelles la remorque s'est détachée. Des vents violents balayaient le secteur.