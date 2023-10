Une randonneuse retrouve le propriétaire d'un appareil photo perdu dans les Pyrénées... en 2003

Sur le cliché, un groupe de randonneurs souriant, des sacs à dos bien remplis, et l'ombre du photographe amateur. En fond, les montagnes pyrénéennes. Une photo toute simple, mais qui a été au cœur d'une jolie enquête sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle faisait une randonnée sur le Pic d'Estaragne, Valérie trouve un vieil appareil photo. Elle décide de le récupérer pour voir ce qui se cache dans sa carte mémoire, et tombe sur des photos datées... de juillet 2003.

Elle décide alors de partager les images sur un groupe Facebook dédié aux randonneurs des Pyrénées, pour tenter de retrouver le propriétaire de l'appareil. Valérie publie deux photos, et rapidement, une petite enquête se met en place. Chacun y va de son commentaire, donnant de nombreuses pistes à Valérie. Pour aider la randonneuse à venir au bout de son enquête, France 3 Occitanie lui propose de passer les images dans un logiciel d'intelligence artificielle dédié à la reconnaissance faciale.

"Extraordinaire que les photos ont pu être préservées tout ce temps"

En seulement quelques jours, ils remontent alors à deux frères : Jean-Pierre et François Vuillemin. L'un est évêque et l'autre abbé. Valérie décide alors de contacter l'Abbé François Vuillemin et, si ce dernier croit d'abord à un canular, il lui confirme qu'il est bien le propriétaire de cet appareil, perdu 20 ans plus tôt.

Interrogé par France 3 Occitanie, l'Abbé François Vuillemin se réjouit de cette "belle histoire" et n'avait pas oublié cet appareil perdu. "Nous étions dans le massif de Néouvielle. Nous avions fait l'ascension du pic d'Estaragne. J'avais laissé l'appareil photo sur une pierre ou un petit muret de pierre au début de l'ascension. Et par mégarde, je l'ai fait glisser. Il est tombé tellement bas que c'était impossible d'aller le récupérer. C'était mon premier appareil photo numérique", raconte-t-il. Dans Le Parisien, il ajoute : "Ce qui est extraordinaire, c’est que les photos ont pu être préservées après tout ce temps. La carte SD n’a même pas été détériorée."

De son côté, Valérie s'est dit "très émue" et a renvoyé l'appareil à son propriétaire. Sur les réseaux sociaux, elle a tenu à remercier ceux qui l'ont aidée à mener sa petite enquête... avec un dernier petit conseil : "Faites gaffe à votre matériel de photos... Tout fini par se savoir".