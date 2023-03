La randonnée, nouvelle activité préférée des Français

La randonnée est-elle en passe de devenir l'activité préférée des Français ? Depuis la fin du Covid, la randonnée connaît un succès foudroyant. Elle est l'activité numéro un des Français en vacances et de plus en plus de jeunes s'y adonnent. Europe 1 s'est rendue au Salon du Randonneur à Lyon.

Retrouver un contact avec la nature

D'après Grégory Artigaud, directeur de la Fédération Française de Randonnée, les Français se ruent littéralement sur les sentiers de randonnée depuis deux ans. "27 millions de Français ont pratiqué la randonnée en 2021. C'est neuf millions de plus qu'en 2014. On a eu une explosion avec la crise sanitaire. Les Français ont été enfermés. Ils avaient besoin de retrouver un contact avec la nature", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Le Covid a également été un accélérateur de randonnée pour les jeunes. "J'étais dans un appartement, enfermée, comme tout le monde. Et quand on a enfin pu sortir, un ami m'a dit 'Viens, on part en randonnée!' Ça été le déclic et depuis je n'ai plus arrêté", explique Justine, âgée de 27 ans. "Pendant quelques jours, il y a juste nous et la nature. On passe quatre jours sans notre portable, c'est vraiment très agréable", poursuit Josua, 30 ans.

100.000 km de sentiers de Grande Randonnée

La preuve de la vitalité de cette activité est la création de nouveaux sentiers de grande randonnée (GR) à l'instar du GR 736 présenté par Fabrice Zamuner, de l'office de tourisme de Millau. "Il passe de la source de la rivière Tarn jusqu'à Albi. 300 km sur trois départements : la Lozère, l'Aveyron et le Tarn. C'est une immersion totale dans la nature, très sauvage, extraordinairement bien préservée", explique Fabrice Zamuner.

L'offre française est riche et variée, avec pas moins de 100.000 km de sentiers de Grande Randonnée.