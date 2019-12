Une journaliste espagnole apprend en direct qu’elle a gagné au loto de Noël

Chaque année, en Espagne, on assiste aux mêmes scènes de liesse, à peine terminé le tirage au sort de la grande loterie de Noël : les bouchons de champagne sautent et les gagnants laissent éclater leur joie devant les caméras, les télés sont en direct toute la journée devant les bars et les administrations espagnoles qui vendent les tickets de cette loterie.

Les heureux vainqueurs expliquent qu'ils vont pouvoir rembourser un emprunt immobilier, s'acheter une nouvelle voiture ou partir en voyage. Pourtant dimanche, c'est une journaliste de la télévision publique qui, à l'antenne, ivre de joie, a expliqué qu'elle avait gagné 50.000 euros. Devant des millions de téléspectateurs Natalia Escudero a abandonné sa réserve journalistique. "Demain je ne viens pas ! Demain je ne travaille pas !", la voit-on crier au micro, s'adressant aux présentateurs présents en studio, qui semblaient un peu surpris.

Fausse joie

Rapidement, la scène de joie a fait le tour des réseaux sociaux, certains critiquant son manque de réserve, d'autres saluant une réaction sympathique et spontanée. Malheureusement, la joie de Natalia n'aura duré que quelques heures : en fin de journée, elle s'est rendu compte qu'elle n'avait pas gagné 50.000 euros, mais 5.000 euros.

Un joli cadeau de Noël, certes, mais une somme insuffisante pour arrêter de travailler. La journaliste a présenté ses excuses sur Twitter, elle a expliqué que c'est l'émotion qui l'avait induite en erreur.