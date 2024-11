États-Unis : une baleine aperçue dans l'East River en plein cœur de New-York

C'est un joli spectacle qu'ont pu admirer les New-Yorkais lundi. Une baleine a été aperçue entre le pont de Brooklyn et de Manhattan dans l'East River, un "événement rare" selon l'association Gotham Whale. Les gardes-côtes américains ont confirmé au média Gothamist avoir reçu plusieurs signalements sur ce mammifère dans les eaux de New York.

Un événement "rare" mais habituel à cette période de l'année

Bien que certains utilisateurs des réseaux sociaux aient affirmé qu'il s'agissait d'une baleine à bosse, l'association n'est pas certaine de l'espèce précise de la baleine. Voir une baleine dans ce détroit est un événement rare à cette période de l'année mais pas inhabituel, bien au contraire. Les baleines à bosse se sont aventurées dans l'Hudson et l'East River à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie, probablement en suivant de petits bancs de poissons, et il est également possible d'apercevoir des dauphins et des phoques depuis le rivage, même à Manhattan, précise l'association Gotham Whale.

Entre 40 et 80 baleines aperçues dans la région chaque année

Si la baleine n'a pas été aperçue depuis lundi soir, elle pourrait encore se trouver à New York. Les plaisanciers sont donc appelés à faire preuve de prudence.

Chaque année, entre 40 et 80 baleines sont aperçues dans la région de New York, en particulier pendant les périodes de migration intenses de l'automne et du printemps, explique le porte-parole des garde-côtes Logan Kaczmarek au média Gothamist. La saison migratoire d'automne touchant à sa fin, il est cependant difficile de savoir exactement ce que faisait la baleine de lundi.