Pascal Praud et vous - Est-il possible de faire revivre des dinosaures sur Terre, comme dans «Jurassic Park» ? Un spécialiste répond

Les dinosaures fascinent bon nombre d'entre nous, et notamment les fans de la saga Jurassic Park. D'ailleurs, est-il réellement possible de faire revenir ces animaux sur Terre, plus de 65 millions d'années après leur disparition ? Alors qu'une partie du squelette d'une nouvelle espèce de sauropode géant, mise au jour cet été à Angeac-Charente, va être transférée au Museum d'histoire naturelle de Paris, Éric Mickeler, expert en histoire naturelle et spécialiste des dinosaures, répond à cette interrogation dans l'émission Pascal Praud et vous.