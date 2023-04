Disparus il y a 66 millions d'années, sera-t-il possible de redonner vie aux dinosaures ?

Avoir le squelette d'un vrai tyrannosaure dans son salon, ce n'est pas anodin et c'est désormais possible, car ce mardi, les restes de Trinity sont en vente pour la somme de six à huit millions d'euros. Mais pour les plus passionnées de dinosaures, il est évidemment préférable de les faire revenir à la vie grâce à la science en évitant évidemment un scénario semblable Jurassic Park. D'autant que la découverte d'un œuf d'oviraptor vient d'être faite en Chine, ce qui induit à se demander si nous serions réellement capables de recréer un diplodocus ou encore un ptérodactyle.

>> LIRE AUSSI - Non, les dinosaures ne rugissaient pas comme vous le croyiez

Se balader au milieu des dinosaures ?

Les chercheurs espèrent pouvoir extraire l'ADN de cet embryon d'Oviraptor incroyablement bien conservé, dans le but de le faire renaître, en introduisant le gène extrait dans le génome d'oiseaux ou encore de reptiles. Il est pour autant peu plausible de se balader un jour au milieu des dinosaures comme la saga de Steven Spielberg. Il paraît effectivement improbable d'extraire de l'ADN d'un fossile datant de plusieurs millions d'années, le plus vieil échantillon ADN du registre fossile remontant à 2 millions d'années.

Au-delà de 7 millions d'années, l'information génétique disparaîtrait complètement, ce qui amenuise les chances. En attendant que la réalité ne dépasse la fiction, il est bon de rappeler que, de l'autruche à la poule en passant par le rouge-gorge, nos amis les oiseaux sont les descendants des dinosaures.