Un homme comme seul passager sur un vol entre la Lituanie et l'Italie

Un Boeing pour lui tout seul. Un voyageur s'est retrouvé seul dans un avion de 188 places qui faisait le trajet Vilnius-Bergame, en Italie, rapporte l'agence Associated Press (AP).

Un passager s'est retrouvé seul dans l'avion. En mars dernier, Skirmantas Strimaitis embarque sur un vol entre la capitale lituanienne et la ville de Bergame, dans le nord de l'Italie, pour y passer des vacances aux sports d'hiver. Mais lorsqu'il est monté dans l'avion, il s'est aperçu qu'il en était le seul passager. Les seuls autres personnes présentes étaient les deux pilotes et les cinq membres de l'équipage.

