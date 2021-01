Et si votre sapin de Noël finissait en nourriture pour chèvres ?

REPORTAGE

Il est temps de tourner la page des fêtes de fin d’année et de jeter le sapin. Pour s’en débarrasser, il y les traditionnelles lieux de collecte installés un peu partout, mais il y a aussi une solution plus originale : donner son sapin à … une chèvre, qui en fera son festin.

"C'est le Noël des chèvres !"

La "Ferme Rainbow", ferme pédagogique située à Noisy-Le-Grand en Seine-Saint-Denis, a lancé un appel aux dons de sapins pour ses chèvres qui se chargent de faire disparaitre les épines et les écorces. "Il y a des vitamines et des oligo-éléments", explique Laetitia, qui tient cette ferme. "C’est bénéfique pour eux mais en petites quantités, car c’est comme une friandise. C’est le Noël des chèvres !", sourit-elle.

Dans cette ferme, Noël va s’étendre jusqu’au printemps car l’appel aux dons de sapins a été relayé 11.000 fois en trois jours sur les réseaux sociaux. "Mon téléphone ne fait que sonner", constate Laetitia. Les voitures défilent et les arbres s’entassent à l’arrière de la ferme. "On est un peu dépassé par les événements. On a largement dépassé les 250 sapins. Des gens viennent de loin, d’autres communes et même de Paris intra-muros", poursuit Laetitia.

La ferme a annoncé avoir reçu suffisamment de sapins, car difficile pour les chèvres de suivre le rythme. Mais les sapins qui ne seront pas mangés ne seront pas jetés pour autant. Leurs épines et le tronc serviront pour de nouvelles constructions.