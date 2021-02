EN IMAGES - Pourquoi un ciel ocre enveloppe une partie de la France ce samedi

"J'ai halluciné en me réveillant, j'ai cru que c'était le jugement dernier !" Comme cet utilisateur de Twitter, de nombreux habitants du sud et de l'est de la France ont eu la surprise d'observer, samedi matin, un épais voile ocre se former au-dessus de leur tête. Une ambiance aux allures d'apocalypse qui ne doit pourtant rien à la période actuelle, elle aussi très troublée en raison du Covid-19. Il s'agit plutôt d'un phénomène météorologique heureusement sans gravité, venu tout droit de la zone méditerranéenne.

Du #sable remontant du #Sahara donne cet aspect orangé au ciel au-dessus de #Grenoble ce matin. pic.twitter.com/1UIo8yUcOm — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 6, 2021

L'arrivée du nuage de sable sur #Grenoble (source : webcam Bastille) pic.twitter.com/uR20X7zraJ — Nicolas Vivant (@NicolasVivant) February 6, 2021

Ambiance Science-fiction ce matin à Chamrousse en Isère.

Effet incroyablement marqué de Sirocco : ciel orange et surface de neige se couvrant de sable à vue d'œil pic.twitter.com/XmihbgJw4y — ANENA (@ANENA38) February 6, 2021

Du sable aspiré du Sahara

Comme l'expliquent plusieurs spécialistes, c'est un phénomène de sirocco qui s'est produit ce week-end et qui n'est pas rare en période hivernale. "Il s’explique par un air froid en altitude qui plonge jusqu’au Maroc et qui conduit à des vents forts sur le nord-ouest du Sahara", précise Olivier Proust, prévisionniste à Météo France, au Monde. Ce sable remonte ensuite vers la France et se stabilise en hauteur, se mélangeant notamment à la neige pour donner cette couleur particulière.

Ces poussières retombent ensuite sur les capots des voitures et peuvent être enlevées avec de l'eau à haute pression, plutôt qu'avec des rouleaux, qui pourraient occasionner des rayures sur la carrosserie. Et le sirocco ne devrait pas durer plus longtemps que la journée, avant d'être décalé vers l'Europe centrale.