Mais d'où vient l'expression "tambour battant" ?

Rien de mieux pour Stéphane Bern que de commencer la saison "tambour battant" ! Le nouvel animateur d'Europe 1 propose chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de partir à la découverte de ces expressions qu’on utilise au quotidien sans forcément connaître leur origine. Et pour débuter, lundi, il démarre donc sur les chapeaux de roue, "tambour battant", une expression venue de l'univers militaire pour signifier un départ très rapide.

"Mes nouveaux collègues d’Europe 1 m’ont tous prévenu : depuis qu’ils savent que je vais animer Historiquement vôtre, ils m’ont dit 'tu vas travailler avec Matthieu Noël, tu vas voir qu'il est ultra speed, tu vas devoir mener cette émission de radio 'tambour battant'.

Sentiment de toute-puissance

Cette expression vient de l'Ancien Régime, et plus précisément de l’univers militaire. C’est au 17e siècle, durant les combats d’infanterie, que les soldats pouvaient compter sur des joueurs de tambour pour battre le rythme de leur progression. Avec leurs baguettes frappant avec force sur la peau tendue de leurs tambours, ils renforçaient un sentiment de toute-puissance, de fierté et d’abnégation absolue.

Soit ces joueurs de tambour se positionnaient en deuxième ligne, pour donner encore plus de courage aux soldats les plus exposés, mais les risques étaient grands de mourir, tant et si bien que les troupes pouvaient se retrouver sans cadence s’il leur arrivait malheur. Soit ils se mettaient derrière tout le monde, en dernière ligne, pour forcer les plus lents à avancer coûte que coûte. Dans tous les cas, la charge gagnait en exaltation... et il en fallait parfois.

"Mèche allumée, balle en bouche"

Il y a d’autres expressions comme 'tambour battant' qui viennent des militaires durant les assauts : on retrouve par exemple l’expression 'mèche allumée, balle en bouche', pour dire qu’on est prêt à en découdre. On entend également l'expression 'avec armes et bagages' qui fait directement référence aux paquetages des soldats de l’infanterie. Pour clore l'explication de cette expression, terminons donc 'sans tambour ni trompette'."