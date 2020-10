Naissance, engagement, actualité : on a posé trois questions... à Casimir !

INTERVIEW

Que devient Casimir, le monstre gentil de l'Île aux enfants ? Le comédien et marionnettiste Yves Brunier, interprète du célèbre dinosaure, était mardi l'invité inattendu d'Europe 1, à l'occasion de la vente aux enchères d'un squelette d’allosaure, à Paris. Âgé de 46 ans, le personnage de Casimir, star de l'émission L'Île aux enfants, diffusée dans les années 70 et 80, continue de fasciner les petits. Et il est toujours bien vivant, comme nous l'explique l'artiste, qui en profite pour retracer l'histoire du plus gentil des dinosaures.

Comment est né Casimir ?

"À l'origine, c'est une émission qui est inspirée de l'émission américaine Sesame Street. Il fallait un personnage qui tient debout sur deux jambes, pour jouer avec les comédiens et les enfants. Alors, au départ, j'avais fait des dessins d'une autruche, d'un pingouin, etc. Puis on a préféré prendre un animal imaginaire, orange, qui a succédé aux dinosaures. Il ne fait, lui, qu'1m96 !", décrit Yves Brunier au micro d'Europe 1.

Casimir, un personnage engagé ?

Le marionnettiste décrit Casimir comme "un personnage un peu hors norme". "On le résumait souvent avec trois lettres, 3G : il était gentil, gourmand, gaffeur. Mais en réalité il était plus que ça", insiste Yves Brunier. Végétarien, amoureux de la nature vivant au milieu des bois... Casimir "était un écologiste avant la lettre, il était écolo il y a 40 ans", selon l'artiste, qui parle même d'un "dinosaure contestataire".

Casimir est-il toujours vivant ?

"Il reste encore un spectacle avec Casimir, son cousin Hippolyte, des danseurs, des chansons de l'époque remixées et des chansons nouvelles. Un spectacle de 50 minutes, une comédie musicale assez courte", décrit Yves Brunier. "Après avoir été l'icône d'une génération à la télé, il est passé du monde réel au monde virtuel", complète l'artiste. Pour l'heure, le spectacle n'est pas encore programmé (il a été joué en décembre dernier à Blois). Mais la relève est assurée, assure Yves Brunier.

Si le comédien n'interprète plus le personnage de Casimir, il s'est toutefois assuré que l'on reprenne le flambeau. "J'ai un remplaçant que j'ai formé", assure Yves Brunier. "Il était tout jeune quand il venait sur les émissions. On est restés amis et peu à peu il m'a remplacé sur scène mais on travaille toujours ensemble", ajoute-il, ajoutant lui avoir tout transmis. "Il a la voix, la gestuelle, l'esprit du Casimir d'origine", poursuit Yves Brunier.