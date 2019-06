États-Unis : un retraité gagne le gros lot grâce à un biscuit chinois

Quelques numéros dans un biscuit chinois et c'est le jackpot : un retraité américain de 66 ans a remporté 344,6 millions de dollars (soit 306 millions d'euros) grâce aux numéros inscrits sur le petit bout de papier contenu dans un "biscuit de la chance" de sa petite-fille.

"Depuis deux ans environ, je jouais toujours les mêmes cinq numéros", a confié Charles W. Jackson Jr., lors d'une conférence de presse à Raleigh, en Caroline du Nord, où il a reçu son gain au tirage du Powerball de samedi. Des numéros qui se trouvaient sur une bandelette de papier enfermée dans un "fortune cookie", ce "biscuit de la chance" parfois offert dans certains restaurants asiatiques en fin de repas et qu'il faut casser en deux pour récupérer ce papier avec un horoscope et quelques chiffres.

"I won the whole dang thing!" Congratulations to Charles W. Jackson Jr. of Parkton! Charles won Saturday's $344.6 million #Powerball jackpot, the largest jackpot win in North Carolina history. https://t.co/BPNh9bXSHvpic.twitter.com/QICBa5KwNW