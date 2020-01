Ecoutez la "Pet Playlist" : la playlist pour animal de compagnie

C’est connu, les cats sont de fins musiciens de jazz. Dans Le pressing, notre chroniqueuse Ombline Roche nous parle de la "Pet Playlist", lancée par la plateforme de streaming musical Spotify. C’est un article du site Challenges.fr qui nous fait découvrir cette playlist et ce podcast destinés à nos animaux de compagnie. Aucun animal n’est en reste, chiens, chats, hamsters, oiseaux et même iguanes pourront se trémousser une fois leur maître parti. La playlist est créée en fonction des goûts musicaux du maître, du type d’animal et de son caractère. Du rock pour un chien énergique qui pourra secouer la tête sur Thunderstuck d’ACDC et du classique pour un chat craintif qui pourra se prélasser sur le Clair de Lune de Debussy.

Une playlist disponible partout dans le monde et un podcast lancé au Royaume-Uni

Spotify lance aussi un podcast destiné aux animaux laissés seuls à la maison, disponible uniquement au Royaume-Uni pour l’instant. Les animaux britanniques pourront donc écouter les épisodes de ce podcast qui commencent par une heure de parole destinée à les apaiser après le départ de leur maître. Les épisodes se poursuivent par des musiques apaisantes et des conceptions sonores originales. Une playlist et un podcast pour le plaisir des animaux mélomanes.